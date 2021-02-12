Житель Севастополя умер после драки со школьниками

В Севастополе начали проверку инцидента, во время которого местный житель получил удар от восьмиклассника и умер на месте. Об этом сегодня сообщила городская прокуратура.

ЧП произошло вечером 30 января во дворе дома по улице Колобова. Между 42-летним мужчиной и группой подростков возник конфликт. Один из парней 13 лет ударил мужчину, из-за чего тот упал на землю. Подростки вызвали скорую помощь, но медики констатировали смерть пострадавшего.

Пока не установлено, умер ли мужчина в результате удара - это выяснит следствие. По факту происшествия прокуратура Севастополя организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ведомстве сообщили, что нанесший удар подросток учится в 8 классе общеобразовательной школы, однако в там не организовали профилактическую работу и не оказывали ученикам социально-психологическую помощь.

Мать ребенка в 2019 году привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по его воспитанию. Несмотря на это, школа не вела с семьей индивидуальную профилактическую работу. По итогам проверки внесено представление директору школы.