В Сочи за взятки едой задержали двух начальников транспортной полиции

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СУ СКР задержали двоих высокопоставленных полицейских из Сочи. Начальника линейного отделения транспортной полиции в морском порту города и начальника Сочинского линейного управления МВД России на транспорте подозревают в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Они незаконно получали скидки в местном кафе.

- Следствием установлено, что подозреваемые в течение 2019 и 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, получили выгоду имущественного характера в виде 50 процентов скидки на обслуживание в одном из кафе, - отметила старший помощник руководителя ММСУТ Следственного комитета России Елена Марковская.

Кафе находилось на той территории, которая входила в зону ответственности отделений полиции, где работали задержанные. Подозреваемые за полученную скидку на еду сделали так, чтобы их сотрудники не проверяли кафе.

Уголовные дела заведены по части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и части 3 статьи 290 УК РФ "Получение взятки". В результате, за взятки в виде скидки на еду, задержанным полицейским начальникам может грозить до восьми лет колонии и штраф в сорокакратном размере взятки.

Следствие сейчас продолжает сбор доказательств и пытается выяснить другие эпизоды преступной деятельности задержанных.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО, уже начата служебная проверка в отношении задержанных полицейских. Если их вина подтвердится, они будут уволены со службы. На данный момент оба фигуранта отстранены от своих обязанностей.