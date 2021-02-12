Тюменцы поделятся опытом работы нефтепромышленного кластера с нижегородцами

В Нижнем Новгороде представительная делегация правительства Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором участвует в выездном межотраслевом мероприятии "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли".

Визит сибиряков в столицу Приволжского федерального округа, где гостей познакомили с производственными площадками концерна ВКО "Алмаз-Антей", во всех отношениях органичен. В прошлом году Тюменский нефтегазовый форум посетил первый вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в том числе российскую оборонку, а среди почетных участников был гендиректор концерна Александр Ведров. Тогда и завязался разговор о сотрудничестве между одним из ведущих предприятий ОПК, технологическим лидером в сфере добычи углеводородов - компанией "Газпром нефть" и Тюменским нефтепромышленным кластером, давно вышедшим за пределы регионального профессионального сообщества.

- Сейчас в кластер входит 45 предприятий из 10 субъектов РФ. О результатах свидетельствует, в частности, объем закупленной у них продукции для нужд ТЭК. В 2016 году реализовано на 27 миллиардов рублей, а в 2019-м, для сравнения, уже на 156 миллиардов. Львиная доля заказов приходится на нефтесервисные компании. В два предыдущих года совместно с международными экспертами проводили аналитику касательно потенциала кластера. Мы находимся в русле мирового развития такого рода кластеров, где принципиальны географическая близость к запасам углеводородов и наличие высоких компетенций в образовании, науке, подготовке кадров, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

По его словам, разработана оптимальная модель формирования технологической цепочки с привлечением необходимых партнеров в производственной и сервисной нишах с обязательной тщательной оценкой экспертами эффективности решений, их шлифовкой. С доработанным проектом знакомится заказчик. В итоге он в оптимальные сроки получает продукт с нужными ему характеристиками. Это весьма практичная модель кооперации предприятий ТЭК, ОПК и гражданского машиностроения.

В Тюменской области на топливно-энергетический комплекс завязаны свыше 60 компаний машиностроительного профиля. Они готовы делиться накопленным опытом и, в свою очередь, при необходимости работать в партнерстве с предприятиями оборонки, нацеленными на выпуск высокотехнологичной продукции для ТЭК. В принятой сравнительно недавно долгосрочной программе инвестиционного развития региона нефтегазовой отрасли с развитием кластерного направления отводится особая роль, подчеркивает директор департамента информационной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Александр Моор, выступая в Нижнем Новгороде, рассказывает о тюменском кластере и накопленном в регионе опыте организации сотрудничества между крупными нефтегазовыми компаниями, промпредприятиями и научно-исследовательскими организациями.