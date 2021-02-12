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12.02.2021 16:25
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге открылся первый на Урале центр онкодерматологии

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Фото: Татьяна Андреева
В Екатеринбурге открылся первый в УрФО специализированное медучреждение по борьбе с определенного вида раковыми заболеваниями - центр онкодерматологии. В единую эффективную систему объединили современные методы диагностики и терапии злокачественных заболеваний кожи. Новый подход повысит эффективность лечения.

- Индивидуальную тактику для каждого пациента в Центре будет разрабатывать команда опытных диагностов-онкологов, кроме того специалисты наладили тесное взаимодействие с кафедрами онкологии и дерматовенерологии Уральского медуниверситета для обмена мнениями и разработки тактики лечения в самых сложных клинических случаях, − рассказал главный врач Свердловского областного онкодиспансера Владимир Елишев.

Фото: iStock
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До сих пор центры такого высокого уровня располагались только на базе крупнейших федеральных клиник. Для регионов это - новый шаг в борьбе с онкозаболеваниями (только в Свердловской области ежегодно регистрируется до полутора тысяч случаев рака кожи).

Центр оборудован современной техникой. Помимо диагностики здесь ежегодно будут проводить 700 операций, 500 сеансов лучевой и 100 сеансов фотодинамической терапии, лечение получат не менее тысячи пациентов.

Несмотря на то, что торжественное открытие прошло только сегодня, медучреждение уже принимает больных. "Очень удобно, когда все специалисты - в одном месте. Тебе назначают лечение и тут же его проводят. Врачи говорят, что у меня уже прослеживается положительная динамика", - признался корреспонденту "РГ" 76-летний пациент.

На хороший результат в целом рассчитывают и онкологи, ведь некоторые виды злокачественных новообразований, обнаруженные на ранней стадии, хорошо поддаются лечению и не требуют обширных операций и длительной госпитализации. Благодаря возможностям Центра, пациентов будут выписывать сразу после хирургического вмешательства.

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- Если манипуляция прошла благополучно, пациента отпускают домой в тот же день. Такой подход не только делает посещение поликлиники более удобным и комфортным, но и значительно снижает нагрузку на хирургов, работающих в стационаре: все вмешательства проводятся малотравматично, под местной анестезией в среднем за 30 минут, - поясняют в больнице.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, Центр онкодерматологии - это пример грамотно организованного лечебного процесса, когда без затратных ресурсных вложений, только лишь благодаря продуманной до мелочей оптимальной маршрутизации пациентов, выстраивается эффективная лечебная система.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Онкология: как победить рак

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