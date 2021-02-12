В Тюмени автомобиль въехал в людей на остановке

В Тюмени седан врезался в людей, которые ожидали на остановке общественный транспорт.

"Пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы с переломами и другими травмами", - передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление Госавтонспекции.

Авария случилась накануне вечером. По данным правоохранительных органов, водитель Chevrolet Lacetti не рассчитал скорость и, чтобы не столкнуться с машинами, которые остановились на "красный", выехал на встречную полосу. Машину занесло в сторону остановочного комплекса.

Обстоятельства ЧП сейчас выясняются, но уже известно, что шофер иномарки был трезв, в прошлом году его несколько раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.