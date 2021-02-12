Ученые из Германии и Швейцарии создали робота для объятий

Исследователи из Института интеллектуальных систем Макса Планка и Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали робота для объятий HuggieBot 2.0, который, что логично, обнимает пользователей по их просьбе.

Идея разработки появилась у соавтора исследования Алексис Блок еще в 2016 году, когда та защищала магистерскую диссертацию по робототехнике. Ей часто хотелось обнять родственников, которые находятся далеко, но приехать к которым она не могла. Это и вдохновило ее на создание. Тогда же появился HuggieBot 1.0, который был сделан на основе готовой роботизированной платформы. Сейчас ученые представляют совершенно нового робота для объятий, сообщает Tech Xplore. Также исследование опубликовано на arXiv.org.

- Наша новая роботизированная платформа была построена в соответствии с шестью принципами дизайна для естественного и приятного роботизированного объятия. Мы чувствовали, что обнимающий робот должен быть мягким, теплым, иметь человеческий размер, визуально воспринимать своего пользователя, регулировать свои объятия до размера и положения пользователя и надежно отпускать, когда пользователь хочет закончить объятие. В итоге, наш робот отлично обнимается, - передает издание слова разработчика.

Для построения робота команда использовала две роботизированные руки, которые обычно используют, чтобы закрепить к инвалидным коляскам.

Робот имеет надувной мягкий торс, который может ощущать контакт пользователя независимо от расположения рук человека. Тело робота покрыто грелками, халатом и толстовкой, а его руки покрыты мягкими варежками.

Голова робота, созданная с помощью 3D-печати, состоит из компьютера, экрана, который служит его лицом, камеры с датчиком, динамика и микроконтроллера. Экран показывает различные анимированные выражения лица на фиолетовом фоне, которые дают ощущение, что робот улыбается и моргает.

Во время процесса работы над машиной ученые руководствовались не только своими ощущениями. Они провели исследование, в ходе которого проверили влияние трех факторов визуального инициирования объятий, тактильного определения размера объятий и тактильного высвобождения из объятий. Для визуального инициирования объятий камера робота будет обнаруживать пользователя в своем поле зрения. Как только камера почувствует, что пользователь идет к роботу, робот поднимет руки и спрашивает пользователя: "Могу ли я вас обнять?". Для тактильного определения размеров объятий они смоделировали форму захвата, также руки имеют датчики, чтобы человека не сжимали слишком плотно или свободно и чтобы робот мог определить, когда человек хочет высвободиться. Также робот понимает, что если пользователь убрал руки с торса, это значит, что он хочет уйти.

Робота уже опробовали на добровольцев, которые оценили разработку положительно. Сейчас ученые хотят изучить, могут ли объятия действовать также, как объятия с человеком или питомцем - например, успокаивать.

Устройство хотят улучшить для того, чтобы запустить в массовое производство, по словам разработчиков, это до сих пор прототип. Планируется, что в первую очередь робот будет полезен учреждениям: университетам, больницам, домам престарелых.