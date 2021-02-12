Роспотребнадзор обновил рекомендации по выбору парфюмерии

Новости

Автомобилистов в Москве призвали не садиться за руль из-за снегопада 09:30
Под завалами супермаркета во Владикавказе нашли выжившего 09:27
Около 120 человек разбирают завалы на месте взрыва во Владикавказе 09:25
Власти: Утечка газа стала причиной взрыва во Владикавказе 09:13
В Японии появится министр по одиночеству 09:00
В Бурятии произошло два землетрясения за час 08:59
Самолет "Байкал" предложили использовать для полетов на Дальнем Востоке 08:58
В Саратове без воды остались 17,5 тысяч жителей 08:55
На Ямале девочкам сделают прививку от вируса папилломы человека 08:54
В Нижегородской области разрешили работать фудкортам и детским центрам 08:54
Во Владикавказе под завалами рухнувшего магазина могут быть люди 08:51
Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции 08:49
Потапова уступила Серене Уильямс на Australian Open 08:46
СМИ: Кавабути отказался менять Мори на посту главы оргкомитета "Токио-2020" 08:39
Видео: Танкисты ЦВО поборются за право выступить на "Танковом биатлоне" 08:38
Кардиолог объяснила, что вызывает внезапную смерть в любом возрасте 08:23
Во Владикавказе произошел мощный взрыв в супермаркете 08:22
Кустурица: 80 процентов сербов верят русским и в эффективность "Спутника V" 08:21
Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта 07:58
Адвокаты Трампа за один день изложат свои доводы в сенате 07:25
Опубликованы данные "черного ящика" упавшего в Индонезии Boeing 737 07:17
В австралийском штате введут жесткий карантин из-за вспышки коронавируса 06:27
Вильфанд: Последствия снегопада в Москве придется устранять неделю 05:57
Байден выступит на виртуальном мероприятии Мюнхенской конференции 05:54
В Забайкалье обнаружили контрабанду леса на 50,9 млн рублей 05:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
12.02.2021 09:23
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор обновил рекомендации по выбору парфюмерии

Текст: Светлана Ментюкова
Роспотребнадзор обновил рекомендации по выбору парфюмерно-косметической продукции, дополнив их сведениями о маркировке и возможности проверки подлинности парфюмерии в системе "Честный знак". Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Помимо стандартных рекомендаций по изучению потребительской упаковки данных видов товара, и запроса, в случае сомнений, у продавца документов на товар в правила внесен пункт о проверке легальности парфюмерии с помощью специального приложения.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В России начнут маркировать духи, одежду, фотоаппараты и шины

"Напоминаем, что в целях соблюдения прав потребителей и пресечения распространения в Российской Федерации контрафактной и фальсифицированной парфюмерной продукции с 1 октября 2020 года Правительством Российской Федерации введена обязательная маркировка духов и туалетной воды", - говорится в обновленной версии рекомендаций.

Уточняется, что маркировка не наносится на выставочные и экспериментальные образцы парфюмерной продукции; рекламные и маркетинговые образцы; тестеры и пробники; образцы парфюмерной продукции объемом до 3 миллилитров включительно.

"Чтобы узнать, прослеживается ли товар в системе маркировки, необходимо установить на мобильное устройство приложение "Честный ЗНАК" и с его помощью отсканировать код маркировки товара. Данное действие позволяет покупателю самостоятельно удостовериться в легальности происхождения товара, а также получить данные как о самом товаре, так и о его производителе" - говорится в рекомендациях.

Там также уточняется, что если при проверке через приложение "Честный ЗНАК" выявлена ошибка кода, информация о товаре отсутствует, либо товар не соответствует описанию в приложении, то потребитель вправе сообщить о таком нарушении.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции
Вильфанд: Опасная погода ожидается в ряде регионов России
В Госдуме ответили на заявление США об условии отмены санкций против России
"Аэрофлот" возобновил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока
Инфекционист Тимаков предупредил о новой волне COVID-19 в апреле
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера