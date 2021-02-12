Роспотребнадзор обновил рекомендации по выбору парфюмерии

Помимо стандартных рекомендаций по изучению потребительской упаковки данных видов товара, и запроса, в случае сомнений, у продавца документов на товар в правила внесен пункт о проверке легальности парфюмерии с помощью специального приложения.

"Напоминаем, что в целях соблюдения прав потребителей и пресечения распространения в Российской Федерации контрафактной и фальсифицированной парфюмерной продукции с 1 октября 2020 года Правительством Российской Федерации введена обязательная маркировка духов и туалетной воды", - говорится в обновленной версии рекомендаций.

Уточняется, что маркировка не наносится на выставочные и экспериментальные образцы парфюмерной продукции; рекламные и маркетинговые образцы; тестеры и пробники; образцы парфюмерной продукции объемом до 3 миллилитров включительно.

"Чтобы узнать, прослеживается ли товар в системе маркировки, необходимо установить на мобильное устройство приложение "Честный ЗНАК" и с его помощью отсканировать код маркировки товара. Данное действие позволяет покупателю самостоятельно удостовериться в легальности происхождения товара, а также получить данные как о самом товаре, так и о его производителе" - говорится в рекомендациях.

Там также уточняется, что если при проверке через приложение "Честный ЗНАК" выявлена ошибка кода, информация о товаре отсутствует, либо товар не соответствует описанию в приложении, то потребитель вправе сообщить о таком нарушении.