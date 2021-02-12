Росреестр: Число регистрирующих договоры в Сети дольщиков выросло вдвое

Доля электронной ипотеки по итогам 2020 года превысила 37%, сообщает Росреестр. Всего в ведомство за прошлый год поступило более 26,3 млн заявлений на учетно-регистрационные действия, почти 2 млн из них - на регистрацию ипотеки. В электронном виде было подано более 747 тысяч пакетов документов.

В апреле из-за введенных в связи с пандемией ограничений число зарегистрированных ипотек сократилось до 173,8 тысячи за месяц, но уже в июне этот показатель составил 252,7 тысячи, а в августе вырос до 322,8 тысячи. Затем число ипотек стабильно росло на 30 тысяч в месяц. Больше всего было зарегистрировано в декабре - 441 тысяча.

За прошлый год в Росреестр было подано для регистрации более 950 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Почти половина из них - в электронном виде (413,8 тысячи). Если в 2019 году доля электронных пакетов по ДДУ составляла в среднем 20%, то в 2020 году - уже почти 44%.

Число регистрируемых ДДУ росло в течение всего года. Только в декабре Росреестр зарегистрировал 100,6 тысячи договоров, что на 54% больше, чем годом ранее (65 тысяч).

Количество сделок на вторичном рынке жилья несколько уменьшилось - с 3,8 млн в 2019 году до 3,7 млн в 2020-м.