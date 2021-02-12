Россия и Казахстан обсудили производственную кооперацию

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук встретился с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-казахстанской производственной и технологической кооперации. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы развития российско-казахстанского партнерства в сфере производственной и технологической кооперации. Особое внимание было уделено взаимодействию в области транспорта, сельскохозяйственного машиностроения, гуманитарному сотрудничеству.

Также рассматривались вопросы координации строительства транспортного коридора Европа - Западный Китай на территории РФ и Республики Казахстан. В частности, достигнута договоренность о проработке данного направления в формате увеличения пропускной способности транспортного коридора. "Стороны договорились содействовать поддержанию рабочих контактов между профильными ведомствами", - говорится в сообщении.

Также указывается, что в контексте увеличения числа совместных предприятий на территории республики казахстанская сторона отметила потребность в обучении граждан на территории РФ.