Россия и КНР будут сотрудничать в создании лунной станции

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил предложение "Роскосмоса" о сотрудничестве с Китаем в области создания международной научной лунной станции. Меморандум согласован с МИДом, Минюстом и другими заинтересованными ведомствами. Госкорпорации поручено подписать документ от имени российского правительства.

В 2017 году "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление подписали программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Один из ее разделов касается изучения Луны и дальнего космоса.

В начале феврале этого года в "Роскосмосе" сообщили, что обсуждают с китайскими партнерами возможные научные задачи для базы на Луне и прорабатывают техническую реализацию проекта.