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12.02.2021 20:05
Рубрика: Власть

Россия и КНР будут сотрудничать в создании лунной станции

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил предложение "Роскосмоса" о сотрудничестве с Китаем в области создания международной научной лунной станции. Меморандум согласован с МИДом, Минюстом и другими заинтересованными ведомствами. Госкорпорации поручено подписать документ от имени российского правительства.

Фото: NASA's Goddard Space Flight Center
"Роскосмос" рассекретил документы к юбилею первой мягкой посадки на Луну

В 2017 году "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление подписали программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Один из ее разделов касается изучения Луны и дальнего космоса.

В начале феврале этого года в "Роскосмосе" сообщили, что обсуждают с китайскими партнерами возможные научные задачи для базы на Луне и прорабатывают техническую реализацию проекта.

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