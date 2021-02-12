Россия запретила ввоз птицы из двух стран и одного района Германии

Россельхознадзор сообщил о введении временных ограничений на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых неблагополучных по гриппу птиц стран и территорий. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц с 12 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии - района Уккермарк, Германии и Болгарии.

Из этих стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы.