Россию накрыл снегопад. Делимся красивыми фото и видеокадрами

Помню, в детстве каждый месяц года был с чем-то связан. Зимние: декабрь - это Новый год, январь - морозы, февраль - конечно, снег. Есть ли этому научное подтверждение, не знаю, но узнавать и не хочется. Пусть февраль так и останется завьюженной зимней сказкой.

Февраль 2021-ого, впрочем, убедителен. Утром в пятницу на подоконнике настоящий снежный сугроб, во дворе еще затемно начал скрипеть лопатой дворник. Вот сейчас проехал трактор, расчищая дорожку для машин. И наверняка до вечера проедет еще не раз.

Снегопад - это одновременно и наказание, и невероятная красота. С одной стороны, месишь ногами белую кашу, едва пробираешься по нерасчищенному тротуару...

... а с другой - природа укрывается пушистой шубой, как красавица - мехами.

В такую погоду по-всякому хорошо - и пройтись по улице, ловя зимнее настроение, и посидеть дома, где заснеженное окошко создает уют.

Бесконечно долго можно наблюдать за пушистыми снежинками, которые плывут по воздуху, каждая - своим неповторимым маршрутом. Бесконечно долго - но пока не закончится снег, конечно.

Для автомобилистов и тех, кто спешит по делам, снег - это препятствие. Сугробы на обочинах, как бы споро ни работали коммунальные службы, отнимают то полполосы, то целый ряд; грязь под колесами, сложная дорога. Но, если подумать, когда она бывает простой?

А еще сегодня сильный снегопад удивительным образом совпал с Новым годом по лунному календарю.

Начался в пятницу - на самом пороге выходных. Вот и будет впереди пара дней - остановиться ненадолго посреди этого снега. И помечтать.