Российскую вакцину "Спутник V" одобрили в Казахстане

Казахстан стал 27-й страной, которая разрешила применять вакцину "Спутник V" на своей территории. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter разработчиков вакцины.

Отмечается, что опытная партия препарата, которую произвели на казахском Карагандинском фармкомплексе, прошла контроль качества и получила одобрение специалистов. До конца июня предприятие выпустит два миллиона доз российской вакцины.

При этом начиная с 1 февраля в Казахстане уже проводится вакцинация от коронавируса "Спутник V", прививку сделали главный санитарный врач страны и 13 тысяч медработников.