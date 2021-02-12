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12.02.2021 17:50
Рубрика: В мире

Самые необычные министерства и прочие госведомства мира

Текст: Диана Ковалева
В Японии появится министр одиночества. Как уже ранее писала "РГ", из-за пандемии и возросшего на ее фоне числа самоубийств местные власти решили серьезно заняться психологическим здоровьем людей. А какие еще есть в мире необычные государственные должности, ведомства и департаменты?

Стоит отметить, что Япония - далеко не первая страна, где появился министр одиночества. Аналогичная должность появилась еще в 2018 году в Великобритании, ее учредила бывший премьер Тереза Мэй. Местные власти уже тогда понимали, как сильно отсутствие компании и чувство покинутости сказывается на здоровье общества: по данным правительства, три четверти опрошенных врачей-терапевтов рассказали, что в день встречают от одного до пяти человек, страдающих от одиночества. А оно, в свою очередь, тянет за собой серьезные проблемы со здоровьем: начиная от сердечных заболеваний и заканчивая болезнью Альцгеймера, отмечается на сайте британских властей.

Фото: AFP/Charly TRIBALLEAU
В Японии появится министр по одиночеству

А в Индии с 2014 года существует самое настоящее министерство йоги. Полное его название звучит как "министерство АЙУСГ" - аюрведы, йоги, унани, сиддхи и гомеопатии. Как пишет местное издание The Economic Times, в 2015 году под эгидой ведомства прошел Международный день йоги, в котором наряду с премьер-министром страны приняли участие более 35 тысяч человек. Сразу в некоторых странах мира существуют министерства счастья. Одним из первых оно появилось в Бутане - небольшом государстве в Гималаях. Здешние власти даже вместо привычного всему миру ВВП измеряют ВНС - показатель валового национального счастья. Аналогичное ведомство существует также в Объединенных Арабских Эмиратах, и возглавляет его женщина по имени Охоуд аль-Руми.

В США с 1897 года и аж до 1996 года существовала государственная Комиссия чайных экспертов. Ее сотрудники пробовали и изучали образцы каждого чая, который американские власти импортировали в страну. Их интересовал не только вкус напитка, но и его качество, количество, чистота и так далее. А с 2016 года в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) существует Отдел по координации планетарной обороны. Когда стало только-только известно о его создании, местные СМИ назвали новую структуру "отделом по подготовке к Армагеддону". Толчком к учреждению такого департамента послужило, помимо всего прочего, падение метеорита в Челябинске в 2013 году. Главными задачами Отдела являются выявление астероидов и других объектов, которые грозят столкнуться с Землей, а также подготовка к принятию мер, необходимых для отражения таких угроз.

В мире Восточная Азия Япония

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