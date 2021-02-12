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Самый мощный смартфон Xiaomi с сервисами Google поступил в продажу. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
12.02.2021,  
16:42
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Официальный магазин Xiaomi на AliExpress начал продажи флагманского смартфона Mi 11 в модификациях 8/128 и 8/256 Гб.

Фото: Xiaomi

Стоимость первой из них составляет 56,9 тысячи рублей, второй - 60,6 тысячи. Речь идет о глобальной версии устройства - с установленными сервисами Google. Версия для Китая была анонсирована в конце 2020 года.

Xiaomi Mi 11 работает на базе топового процессора Snapdragon 888, оснащен 8/128 или 8/26 Гб памяти, а также камерой с тремя модулями - основным на 108 МП, широкоугольным на 13 Мп и телемакро на 5 Мп. Оптический зум отсутствует.

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Аппарат комплектуется аккумулятором на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки в проводном (55 Вт) и беспроводном (50 Вт) режимах. Предусмотрена реверсивная зарядка на мощности 10 Вт, а адаптер, поддерживающий быструю зарядку, включен в комплект поставки. Зарядка осуществляется через порт USB-C.

Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,8 дюйма, он имеет слегка загнутые края, разрешение WQHD+, частоту обновления 120 Гц и вырез в левой верхней части под фронтальную камеру с разрешением 20 Мп.

К выходу такжеготовится "старший брат" флагмана - Mi 11 Ultra. Он получит дополнительный дисплей, расположенный на задней крышке рядом с модулем камеры.

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