Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Айлендерс" в НХЛ

Хоккеисты "Питтсбург" в серии буллитов обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ, а одну шайбу у "пингвинов" забросил российский форвард Евгений Малкин.

В регулярном чемпионате НХЛ "Питтсбург" встречался с "Айлендерс". Встреча прошла в упорной борьбе. Трижды после голов Кейси Сизикаса, Жана-Габриэля Пажо и Мэтью Барзала "островитяне" вели в счете, но победу удержать не удалось. Брайан Раст, Зак Астон-Риз и Евгений Малкин перевели игру в овертайм. Россиянин сумел забросить шайбу за 18 секунд до конца третьего периода. В серии буллитов "Питтсбург" вырвал победу.

Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 32.

В других матчах "Каролина" обыграла "Даллас" - 5:3. В составе проигравших две голевые передачи на счету Дениса Гурьянова, а голкипер Антон Худобин отразил 27 бросков.

"Нэшвилл" переиграл "Детройт" - 3:2. У проигравших нападающий Владислав Наместников сделал результативную передачу. "Тампа-Бэй" уступил "Флориде" - 2:5. В составе победителей голкипер Сергей Бобровский совершил 19 сейвов, его оппонент Андрей Василевский отразил 24 броска.