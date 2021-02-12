Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре

Шеф-повар из Великобритании Маркус Уоринг поделился советами по правильному приготовлению картофельного пюре.

По словам специалиста, важно очищенный картофель нарезать одинаковыми частями. Если одни дольки будут больше, а другие меньше, то есть риск, что последние переварятся. Тогда пюре получится водянистым и безвкусным, передает Birmingham Live.

По мнению Уоринга, нарезанный картофель следует варить на небольшом огне. Иначе снаружи дольки будут переварены еще до того, как будет готова середина. Картошку следует варить в подсоленной воде, напомнил повар.

Приготовленному картофелю надо дать "отдохнуть", настаивает специалист. Так, рекомендуется после того, как вы слили воду, дать блюду постоять в течение пяти минут.

"Затем поместите картошку на огонь, дайте ей нагреться. После чего добавьте в массу сливочное масло и сыр, и перемешайте до состояния пюре", - отметил шеф-повар, посоветовав также добавить в блюдо зелень по вкусу.