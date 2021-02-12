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12.02.2021 17:12
Рубрика: В мире

Словения открывает границы для граждан РФ с 13 февраля

Фото: Janez Kotar / wikipedia.org Фото: Janez Kotar / wikipedia.org
Фото: Janez Kotar / wikipedia.org

С 13 февраля Словения открывает в тестовом режиме границы для граждан стран Шенгенского соглашения, а также для лиц, приезжающих из стран "красного списка", включая Россию. Об этом говорится в постановлении правительства республики.

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В документе, в частности, говорится, что въезжать в страну смогут граждане перечисленных государств при условии, что у них есть справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. При этом тест должен быть сдан не ранее 48 часов до прибытия в Словению в одной из клиник, одобренных словенским министерством здравоохранения. Кстати, в данном списке указаны и российские лаборатории.

Кроме того, смогут въехать в Словению и люди, уже перенесшие COVID-19. Для подтверждения данного статуса им также необходимо будет иметь при себе справку о положительном результате ковид-теста, который необходимо сдать не позднее, чем за 3 недели до прибытия, но не ранее 6 месяцев.

Отмечается, что указ действует до 19 февраля, но власти страны могут продлить его действие, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

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