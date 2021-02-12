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12.02.2021 17:55
Рубрика: В мире

Словения открывает границы: на каких условиях пустят россиян

Текст: Диана Ковалева
Словения в тестовом режиме откроет границы для граждан из стран Шенгенского соглашения, а также для приезжающих из государств "красного списка", в том числе России. Об этом говорится в постановлении словенского правительства.
Фото: pixabay / wikipedia Фото: pixabay / wikipedia
Фото: pixabay / wikipedia

Так, приехать в республику из стран "красного списка" можно только со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 48 часов до поездки. Кроме того, анализ должен быть сдан в одной из одобренных словенским минздравом российских лабораторий.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Вдобавок к этому въезд разрешается тем гражданам стран Шенгенского соглашения, кто уже переболел COVID-19. Таким путешественникам нужно будет подготовить справку с положительным результатом теста на коронавирус, сделанным не позднее, чем за 21 день до поездки, и не ранее, чем за полгода, а также справку от врача о выздоровлении.

Пускать в страну будут и тех, кто предоставит сертификат о вакцинации от COVID-19, но только, если с момента получения второй дозы препарата от Biontech/Pfizer прошло не менее семи дней, препарата Moderna - не менее 14 дней и не менее 21 дня, если речь идет о вакцине от AstraZeneca.

Указ будет действовать до 19 февраля, однако его могут продлить, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

В мире Европа Словения

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