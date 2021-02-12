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12.02.2021 12:09
Рубрика: Общество

Снегопад пока не повлиял на график движения поездов на МЖД

Текст: Ирина Огилько
Снегопад не повлиял на график движения поездов на радиальных направлениях Московской железной дороги и МЦК. В настоящее время поезда отправляются и курсируют по графику. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.
Фото: Предоставлено пресс-службой МЖД Фото: Предоставлено пресс-службой МЖД
Фото: Предоставлено пресс-службой МЖД

Уборка снега ведется в штатном режиме. В связи с большим количеством выпавших осадков на линии выведено максимальное количество - 160 единиц специальной техники - снегоуборочных, снегоочистительных и пневмообдувочных машин. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Кроме того, в уборке снега задействовано около 10 тыс. железнодорожников, для которых организовано горячее питание.

- В первую очередь ведется расчистка пассажирской инфраструктуры - остановочных пунктов, вокзальных комплексов, мостов, платформ, чтобы пассажиры могли беспрепятственно воспользоваться железнодорожным транспортом, - отметил начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

МЖД призывает пешеходов и автомобилистов соблюдать правила на объектах железнодорожного транспорта.

Общество Ежедневник Погода Последствия снегопада в Московском регионе

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