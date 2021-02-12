Снегопад пока не повлиял на график движения поездов на МЖД

Снегопад не повлиял на график движения поездов на радиальных направлениях Московской железной дороги и МЦК. В настоящее время поезда отправляются и курсируют по графику. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Уборка снега ведется в штатном режиме. В связи с большим количеством выпавших осадков на линии выведено максимальное количество - 160 единиц специальной техники - снегоуборочных, снегоочистительных и пневмообдувочных машин. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению.

Кроме того, в уборке снега задействовано около 10 тыс. железнодорожников, для которых организовано горячее питание.

- В первую очередь ведется расчистка пассажирской инфраструктуры - остановочных пунктов, вокзальных комплексов, мостов, платформ, чтобы пассажиры могли беспрепятственно воспользоваться железнодорожным транспортом, - отметил начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

МЖД призывает пешеходов и автомобилистов соблюдать правила на объектах железнодорожного транспорта.