Снегопад пока не повлиял на график движения поездов на МЖД

Уборка снега ведется в штатном режиме. В связи с большим количеством выпавших осадков на линии выведено максимальное количество - 160 единиц специальной техники - снегоуборочных, снегоочистительных и пневмообдувочных машин. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению.
Кроме того, в уборке снега задействовано около 10 тыс. железнодорожников, для которых организовано горячее питание.
- В первую очередь ведется расчистка пассажирской инфраструктуры - остановочных пунктов, вокзальных комплексов, мостов, платформ, чтобы пассажиры могли беспрепятственно воспользоваться железнодорожным транспортом, - отметил начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.
МЖД призывает пешеходов и автомобилистов соблюдать правила на объектах железнодорожного транспорта.