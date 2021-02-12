Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ подпишут 15 февраля

В Минтрансе России 15 февраля будет заключено соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Документ подпишут министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко, об этом сообщается на сайте российского транспортного ведомства. Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.

Как поясняют в ведомстве, проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. В случае, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.

"Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки данных нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров, исходя из планируемого объема нефтепродуктов", - отметили в Минтрансе России.

Кроме того, министры подпишут соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности. Оно позволит сформировать унифицированный механизм взаимодействия между государствами, обеспечивающий своевременное выявление, предупреждение и пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при перевозках пассажиров и грузов в международном сообщении, а также каботажных автомобильных перевозках грузов.