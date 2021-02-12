Spiegel: Достройку "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе

Укладку труб газопровода "Северный поток-2" возобновят на следующей неделе, сейчас работы были остановлены из-за плохой погоды на Балтике. Об этом 12 февраля сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.

Трубоукладочная баржа "Фортуна" 6 февраля начала работы в исключительной экономической зоне Дании. По информации Spiegel, было проложено несколько сотен метров газопровода, но 12 февраля работы пришлось остановить из-за шторма. В материале немецкого издания говорится, что прокладка труб продолжится на следующей неделе, а также подчеркивается, что едва ли кто-то сомневается в готовности оператора проекта компании Nord Stream 2 AG завершить работы до конца 2021 года.

Ранее стало известно о переговорах ФРГ и США о возможности снятия санкций с газопровода. Детали переговоров не разглашаются, но немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) - один из последовательных противников достройки газопровода, сообщила, что немецкие власти предлагают США компромисс - снятие санкций с "Северного потока-2" взамен на содействие Германии в продвижении американского сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок. Речь идет о финансировании строительства двух регазификационных терминалов для приема СПГ. В конце 2020 года один из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку-2" немецкая компания Uniper отказалась участвовать в строительстве терминалов для СПГ из-за их бесперспективности. Пикантности ситуации добавляет, что DUH назвала эти переговоры "грязной сделкой", поскольку, по мнению специалистов организации, производство СПГ и добыча сланцевого газа наносят больший вред экологии, чем добыча и трубопроводная транспортировка российского газа. Позднее власти Германии опровергли эту информацию.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Осталось проложить чуть более 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.