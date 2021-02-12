Стало известно, на какой срок берут ипотеку москвичи

Жители Москвы и Подмосковья в прошлом году брали ипотечные кредиты в среднем на 17,6 лет. Такие данные приводит пресс-служба компании "Миэль".

По информации риелторов, падение кредитных ставок на новостройки и вторичное жилье в 2020 году на среднем количестве "ипотечных лет" сказалось незначительно. Однако в ретроспективе с 2014 года средний срок, на который жители региона оформляли ипотеку, вырос почти на три года. На тот момент при ипотеке под 12,5% покупатели недвижимости готовы были выплачивать долг около 15 лет.

По словам экспертов, даже относительно небольшие суммы (до 5 миллионов рублей) ипотечники берут на долгое время. Только 3% заемщиков оформляли такой кредит на срок до 5 лет, 19% - на 5-10 лет, 21% - на 10-15 лет, а 27% - на 15-20 лет.