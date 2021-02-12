Студенты-очники тоже смогут получить поддержку государства

Меры поддержки семей с детьми могут быть расширены за счет получения родителями выплат на детей - студентов очных отделений вузов. Об этом сообщила на V Всероссийском съезде Национальной родительской ассоциации заместитель директора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семенова. По ее словам, такое предложение уже подготовлено министерством.

"Самым важным, может быть, решением является то, что в состав семьи будут включаться дети в возрасте до 23 лет при условии их очного обучения, - сказала Семенова. - Мы понимаем, что, несмотря на то, что они совершеннолетние, они продолжают быть на иждивении родителей, так как продолжают свое обучение", - сказала она. И добавила, что в состав семьи также включат детей, находящихся под опекой. После внесения изменений в документ о мерах поддержки семей опекуны тоже смогут получать выплаты.

Также, по ее словам, продолжается работа по совершенствованию программы материнского семейного капитала, который выдается на первого и второго ребенка. В 2021 году он составит 483 тыс. 882 руб. на первого ребенка и 639 тыс. 432 руб. на второго. С 15 апреля 2020 года сертификат выдается семьям в беззаявительном порядке на основе данных ЗАГС. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительную пенсию мамы, а в случае, если материнский капитал выдан на второго ребенка, из него можно получать ежемесячную выплату.