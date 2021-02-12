Суд рассмотрит новое дело о хищениях при строительстве завода в Венесуэле

В Гагаринский районный суд Москвы поступило уголовное дело о хищениях при строительстве в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Дата слушаний пока не назначена. На скамье подсудимых - двое предпринимателей. Обвинения предъявлены по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По данным СМИ, ущерб составил 200 миллионов рублей - деньги выделил Рособоронэкспорт, который признан потерпевшим по уголовному делу.

Это не первое дело о хищениях при строительстве завода в Венесуэле. В 2017 году экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов, возглавлявший строительную компанию, был приговорен Лефортовским судом столицы к 7 годам лишения свободы за хищение у "Рособоронэкспорта" более 1 миллиарда рублей. В 2018-м тот же суд отправил на 3 года в колонию за мошенничество бывшего финансового директора той же компании Ирину Помещикову, ее дело рассматривалось в особом порядке.

Сроки запуска завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле несколько раз переносились.