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12.02.2021 15:20
Рубрика: Общество

Неврологи объяснили причину "мозгового тумана" при COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа ученых из американского онкоцентра Мемориал Слоан Кеттеринг сумела объяснить появление симптома "мозгового тумана" при COVID-19. Их выводы опубликованы в журнале Cancer Cell.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как известно, нередко больные коронавирусной инфекцией жалуются на головную боль, спутанность сознания, нарушение внимания, восприятия и даже потерю кратковременной памяти. Такую картину назвали "мозговым туманом", и первые симптомы отмечаются спустя несколько недель после заражения вирусом. "Легкие неврологические симптомы, включая головные боли, встречаются у значительной части инфицированного населения и обычно проходят. Более серьезные осложнения, такие как затяжной бред, судороги и менингоэнцефалит, по-видимому, поражают более тяжело больных пациентов с гипоксической дыхательной недостаточностью и могут быть разрушительными", отмечается в работе.

Исследовательские работы в онкоцентре начались после того, как к специалистам обратились коллеги из отделения реанимации, наблюдающие у тяжелых пациентов признаки психического расстройства. После этого, по словам одного из автором исследования Джессики Уилкокс, реаниматологи, неврологи, микробиологи и нейрорадиологи объединились, чтобы разобраться, почему это происходит и как лучше помочь пациентам.

Они выявили воспалительные молекулы в спинномозговой жидкости, а также жидкости вокруг головного мозга. У исследуемых больных было стойкое воспаление и высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости. Именно это давало необычный симптом развития болезни.

Для лечения патологии оказались эффективны противовоспалительные препараты, такие как стероиды. Но для полного лечения пациентов с неврологическими симптомами необходимы дополнительные исследования.

Наука Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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