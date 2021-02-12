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12.02.2021 13:19
Рубрика: Экономика

В 2020 году ЦБ РФ получил почти 280 тысяч жалоб от потребителей финуслуг

Текст: Анастасия Ольденбургская
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Число жалоб, поступивших в Банк России по итогам 2020 года, выросло на 12,7% по сравнению с 2019 годом и составило 278 тыс. обращений. Главным поводом для недовольства граждан РФ стала деятельность банков (191,4 тыс. жалоб и обращений), а также рынок ценных бумаг, свидетельствуют данные статистики, опубликованные на сайте регулятора.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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При этом статистика свидетельствует о позитивной динамике: без учета жалоб и обращений, связанных с антикризисными мерами из-за пандемии, показатель уменьшился на 0,8% по сравнению с 2019 годом. Резко (более, чем на треть) возросло количество зарегистрированных обращений граждан, жалующихся на банки. Основными темами стали реструктуризация кредитов, отказы в предоставлении и аннуляция кредитных каникул.

Рост недовольства также был отмечен на рынке ценных бумаг. По сравнению с 2019 годом, количество жалоб возросло в 1,7 раза. По данным регулятора, это обусловлено ростом количества "новых инвесторов", которым по неопытности не хватило компетенции.

Снижение жалоб отмечено в сфере страхования (меньше на 22,8%), деятельности микрофинансовых организаций (сокращение на 13,8%), коллективных инвестиций (-32,1%), участников корпоративных отношений (-25,4%).

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