В австралийском штате введут жесткий карантин из-за вспышки коронавируса

Власти австралийского штата Виктория объявили о введении жесткого карантина с 13 по 18 февраля из-за вспышки коронавируса в административном центре региона - Мельбурне. Об этом в пятницу объявил глава правительства штата Дэниел Эндрюс.

По его словам, вирус очень заразен и быстро распространяется, сейчас важно прервать цепочку заражения. "Если мы будем ждать, пока подтвердятся данные о третьей волне, будет слишком поздно, мы столкнемся с перспективой оставаться в карантине до вакцинации, а это месяцы", - цитирует ТАСС Эндрюса.

Во время карантина всем жителям штата предписано оставаться дома. Выходить на улицу можно лишь по четырем причинам: покупка товаров первой необходимости, посещение врача, занятия спортом на воздухе, а также работа или учеба, если нет возможности делать это удаленно. Отходить от дома разрешено только на 5 км. Маски для лица обязательны везде. На всей территории штата запрещены все массовые мероприятия.

Власти штата Виктория зафиксировали вспышку коронавируса в карантинном отеле Мельбурна 7 февраля. За пять дней вирус распространился в городе и уже зарегистрировано 13 случаев заражения британским штаммом, связанных с этой вспышкой.