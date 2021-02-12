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Рубрика: Культура

В Еврейском музее открылась выставка об уничтожении нацистами людей

Текст: Елена Яковлева
В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Ни меры, ни названья, ни сравнения" - о тотальном уничтожении населения, проводившемся нацистами на оккупированных территориях СССР.
Сергей Нарышкин на выставке "Ни меры, ни названья, ни сравненья" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Сергей Нарышкин на выставке "Ни меры, ни названья, ни сравненья" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Сергей Нарышкин на выставке "Ни меры, ни названья, ни сравненья" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

В церемонии открытия выставки приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, главный раввин России Берл Лазар. Представил выставку генеральный директор Еврейского музея, президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Выставка, названная строчкой из "Февральского дневника" Ольги Бергольц, показывает картину невероятной трагедии. Рассказывает о последовательном истреблении деревень и городов и показывает судьбы пленных. Однозначная оценка злодеяний нацистов, данная Международным нюрнбергским трибуналом, не подлежит пересмотру, а преступления нацистов не имеют срока давности, считает председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

- Сегодня мы зажгли свечи как символ памяти и скорби обо всех наших соотечественниках разных национальностей, которые стали жертвами нацизма, о наших соотечественниках, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны, - сказал он.

По словам помощника Президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, цифры потерь мирного населения СССР колеблются между 16,3 миллиона и 18 миллионами жизней.

- Факт геноцида на международном уровне признан в отношении еврейского народа (более 6 миллионов жертв), цыган (750 тысяч) и примерно такого же количества сербов, - сказал Владимир Мединский. - Когда мы с вами говорим о 13, 14, 18 миллионах в совокупности советских граждан, украинцев, белорусов, русских, евреев, татар, цыган - собственно, всех, кто объединялся на нашей земле под понятием "советский народ" - что это было, как не самый жестокий геноцид в истории человечества?

Выставка ставила перед собой задачу не просто привести статистические и географические факты свершившейся трагедии, но очеловечить историю, представить ее осязаемой и личной.

- То, что рассказывается здесь, - не древнее предание, не легенда, - сказал генеральный директор Еврейского музея, президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода, - это судьбы наших бабушек и прабабушек, их искалеченные или прерванные жизни. Это рассказ о потере наших родственников и близких.

Отметив, что для Еврейского музея выставка является важнейшим событием, он подчеркнул, что музей с самого открытия уделял колоссальное внимание сохранению исторической памяти о ходе Великой Отечественной войны. "Ранее мы провели 8 оригинальных выставок, посвященных тем событиям. Но сегодняшняя - одна из самых масштабных, так как в ней отражается всеобщность трагедии".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Этот проект получился тяжелым, вспоминать эти истории действительно очень сложно, - сказал главный раввин России Берл Лазар. - Остается простой вопрос: тогда зачем нужно все время возвращаться к этому? Это все уже было, это уже история. Но мы все прекрасно понимаем, что история - это урок на сегодня.

На выставке показаны неизвестные фотографии военного времени ( многие из которых были сделаны нацистами), воссоздающие мир уничтоженных русских деревень.

Представлены личные вещи детей-блокадников из собрания Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, кинохроника, запечатлевшая бомбардировки Сталинграда и Мурманска.

В разделе, посвященном судьбам пленных, рассказывается, что вместе с еврейским населением, приговоренным к уничтожению в лагерях смерти, фашистская машина пыталась "решить вопрос" в отношении цыган, а также ментально и физически больных людей. Хорошо продуманная система лагерей поглощала миллионы жизней, включая детские. На этой части выставки можно увидеть уникальные, порой страшные, предметы из собрания Музея современной истории России и Центрального музея Вооруженных Сил.

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