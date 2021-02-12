В Еврейском музее открылась выставка об уничтожении нацистами людей

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Ни меры, ни названья, ни сравнения" - о тотальном уничтожении населения, проводившемся нацистами на оккупированных территориях СССР.

Сергей Нарышкин на выставке "Ни меры, ни названья, ни сравненья" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

В церемонии открытия выставки приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, главный раввин России Берл Лазар. Представил выставку генеральный директор Еврейского музея, президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода.

Выставка, названная строчкой из "Февральского дневника" Ольги Бергольц, показывает картину невероятной трагедии. Рассказывает о последовательном истреблении деревень и городов и показывает судьбы пленных. Однозначная оценка злодеяний нацистов, данная Международным нюрнбергским трибуналом, не подлежит пересмотру, а преступления нацистов не имеют срока давности, считает председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

- Сегодня мы зажгли свечи как символ памяти и скорби обо всех наших соотечественниках разных национальностей, которые стали жертвами нацизма, о наших соотечественниках, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны, - сказал он.

По словам помощника Президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, цифры потерь мирного населения СССР колеблются между 16,3 миллиона и 18 миллионами жизней.

- Факт геноцида на международном уровне признан в отношении еврейского народа (более 6 миллионов жертв), цыган (750 тысяч) и примерно такого же количества сербов, - сказал Владимир Мединский. - Когда мы с вами говорим о 13, 14, 18 миллионах в совокупности советских граждан, украинцев, белорусов, русских, евреев, татар, цыган - собственно, всех, кто объединялся на нашей земле под понятием "советский народ" - что это было, как не самый жестокий геноцид в истории человечества?

Выставка ставила перед собой задачу не просто привести статистические и географические факты свершившейся трагедии, но очеловечить историю, представить ее осязаемой и личной.

- То, что рассказывается здесь, - не древнее предание, не легенда, - сказал генеральный директор Еврейского музея, президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода, - это судьбы наших бабушек и прабабушек, их искалеченные или прерванные жизни. Это рассказ о потере наших родственников и близких.

Отметив, что для Еврейского музея выставка является важнейшим событием, он подчеркнул, что музей с самого открытия уделял колоссальное внимание сохранению исторической памяти о ходе Великой Отечественной войны. "Ранее мы провели 8 оригинальных выставок, посвященных тем событиям. Но сегодняшняя - одна из самых масштабных, так как в ней отражается всеобщность трагедии".

"Этот проект получился тяжелым, вспоминать эти истории действительно очень сложно, - сказал главный раввин России Берл Лазар. - Остается простой вопрос: тогда зачем нужно все время возвращаться к этому? Это все уже было, это уже история. Но мы все прекрасно понимаем, что история - это урок на сегодня.

На выставке показаны неизвестные фотографии военного времени ( многие из которых были сделаны нацистами), воссоздающие мир уничтоженных русских деревень.

Представлены личные вещи детей-блокадников из собрания Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, кинохроника, запечатлевшая бомбардировки Сталинграда и Мурманска.

В разделе, посвященном судьбам пленных, рассказывается, что вместе с еврейским населением, приговоренным к уничтожению в лагерях смерти, фашистская машина пыталась "решить вопрос" в отношении цыган, а также ментально и физически больных людей. Хорошо продуманная система лагерей поглощала миллионы жизней, включая детские. На этой части выставки можно увидеть уникальные, порой страшные, предметы из собрания Музея современной истории России и Центрального музея Вооруженных Сил.