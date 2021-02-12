В Японии появится министр по одиночеству

В японском правительстве министр по региональному развитию будет также отвечать и за проблемы одиноких жителей. Такое решение принял премьер Ёсихидэ Суга на фоне обострения социальных сложностей из-за пандемии коронавируса, сообщает газета "Никкэй симбун".

Японские власти намерены усилить меры по борьбе с проблемой одиночества, которая стало еще более актуальной с началом распространения инфекции на японском архипелаге. Изоляция ограничивает контакты людей, заставляет терять их устоявшиеся связи.

Помимо этого, кабмин обеспокоен ростом уровня самоубийств на японском архипелаге, который был вновь зафиксирован в стране спустя долгое время. "В связи с затяжным характером "коронакризиса" растет число самоубийств среди женщин", - заявил премьер Ёсихидэ Суга, добавив, что необходимо бросить все силы для решения указанного вопроса.