В Кремле рассказали о работе по повышению доходов граждан

Ситуация с доходами граждан достаточно напряженная, но работа в этом плане ведется. Об этом заявил, комментируя по просьбе журналистов информацию Росстата, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Согласно этим данным, реальные располагаемые доходы по итогам 2020 года снизились, по предварительной оценке, на 3,5 процента.

"Безусловно, это та статистика, которая показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы", - подчеркнул Песков.

Президент неоднократно говорил, что главная задача - это купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня, и вывод траектории в сторону роста, напомнил пресс-секретарь главы государства.

Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, есть нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году, ведется работа, заключил Песков.