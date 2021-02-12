В Норвегии хотят обязать население носить сразу по две маски

Директорат по здравоохранению Норвегии рассматривает вопрос о введение рекомендации по ношению населением сразу двух масок. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Как отмечается в публикации, норвежские власти высоко оценили новое исследование американских ученых, которое показало значительную эффективность ношения одновременно двух масок для защиты от коронавируса.

"Этот метод может дать желаемый эффект в том случае, если первая маска надета не совсем правильно. Вторая маска прижмет нижнюю, медицинскую, к лицу, чтобы под нее не проникала инфекция", - говорится в сообщении директората.

Сотрудники этого ведомства признают, что обычные маски, которые использую люди, не обеспечивают нужной степени защиты, так как недостаточно герметичны.

Напомним, что в Норвегии действуют серьезные ограничения, введенные для борьбы с распространением вируса. За все время пандемии в королевстве коронавирусом заболело 65800 человек, умерло 592.