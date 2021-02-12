В России рекордно подешевел маленький iPhone 12 mini

Компактный смартфон iPhone 12 mini, поступивший в продажу в России в ноябре 2020 года, рекордно упал в цене - за несколько месяцев его цена снизилась с 70 тысяч рублей до 57 тысяч, пишет Hi-tech Mail.ru.

iPhone 12 mini оснащается 5,4-дюймовым дисплеем с тонкими рамками и имеет все преимущества старшей модели - двойную камеру, топовый процессор, eSIM, NFC, беспроводную зарядку, поддержку 5G и другие возможности.

Помимо iPhone 12 mini, в линейке смартфонов Apple также есть iPhone SE, выпущенный весной 2020 года. Он оснащается процессором предыдущего поколения, а вместо сканера лица Face ID имеет встроенный в домашнюю кнопку Touch ID.