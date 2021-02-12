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12.02.2021 10:44
Рубрика: Спорт

В СБР выразили IBU несогласие с дополнительными ограничениями на ЧМ

Текст: Максим Домчев
В Союзе биатлонистов России (СБР) выразили несогласие с решением Международного союза биатлонистов (IBU), который на чемпионате мира в Поклюке изменил логотип организации, убрав оттуда цвета флага РФ. В связи с этим было направлено официальное письмо руководству IBU.
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В СБР уверены, что дополнительные ограничения со стороны IBU выходят за рамки ранее вынесенного Спортивным арбитражным судом (CAS) решения. На мировом первенстве в Поклюке российская команда выступает под флагом национальной федерации, однако в IBU изменили логопит, убрав оттуда триколор.

Фото: Reuters
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"Мы считаем, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения CAS, по сути, нарушая их, так как упомянутое решение однозначно допускает использование цветов российского флага участниками соревнований. Более того, уже есть прецеденты - в январе 2021 года проводился чемпионат мира по гандболу, и там международная федерация согласовала использование логотипа Федерации гандбола России, на котором также присутствуют цвета флага нашей страны", - говорится в заявлении.

В СБР уверены, что ситуация на мировых первенствах по гандболу и биатлону ничем не отличаются.

"Мы провели юридическую экспертизу, и заключение специалистов подтвердило нашу позицию. Требования IBU чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации, сформированной решением CAS. Более того, IBU в данном случае нарушает не только решения спортивного арбитража, но и собственные основополагающие документы, на что мы аргументированно и детально указали в письме", - говорится в сообщении.

Тем не менее в СБР ожидают, что "удастся найти с IBU компромиссное решение, которое устроит все стороны, не прибегая к обращению в Спортивный арбитражный суд".

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2021

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