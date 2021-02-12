В Швеции 64 человека умерли после вакцинации от коронавируса

В Швеции зафиксировано порядка 64 смертей, вызванных побочным действием вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на Агентство медицинских продуктов королевства.

Всего из порядка 650 жалоб на предполагаемые побочные эффекты вакцинации 227 были признаны серьезными.

В общей сложности в Швеции более 57 тысяч человек получили свою вторую дозу вакцины от коронавируса, что соответствует 0,69 процентам населения в возрасте 18 лет и старше. В основном в королевстве людей вакцинируют препаратами Pfizer.