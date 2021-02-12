В США шесть человек погибли при столкновении 130 машин

Крупное ДТП произошло в четверг в Техасе. Наледь на трассе стала причиной столкновения не менее 130 автомобилей.

В результате погибли шесть человек. Еще 65 получили травмы различной степени тяжести, пишет РИА Новости, ссылаясь на местное издание Dallas Morning News. В службе скорой помощи сообщили, что несколько пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.

По словам главы пожарной службы, большинство граждан, попавших в ДТП, были спасены и эвакуированы. Специалисты проверяют каждый автомобиль на наличие в ней людей.