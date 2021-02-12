Вакцина "Спутник V" гарантирует защиту от COVID-19 от 9 месяцев

Продолжительность действия вакцины Спутник V не менее 9 месяцев, об этом сообщил директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это минимальный, но не окончательный срок, в течение которого она может защищать от коронавируса.

Он пояснил, что первыми прививку российской вакциной сделали ее разработчики - сотрудники института. С момента вакцинации прошло чуть больше девяти месяцев, а уровень антител у них до сих пор сохраняется высокий.

"Никто не заболел. Уровень протективных антител соответствует тому, который позволяет им даже быть донорами плазмы, если кто-то заболеет", - сказал Гинцбург.

Он также подчеркнул, что есть все основания предполагать, что действие Спутника V может длиться два года и даже намного дольше.