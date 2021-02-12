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12.02.2021 12:28
Рубрика: Общество

Ведущие ученые проведут лекции для школьников

Текст: Мария Агранович
Сегодня, 12 февраля, в рамках Года науки и технологий состоится Всероссийская акция "Ученые в школы".

Двести с лишним ученых - от молодых исследователей до академиков РАН из ведущих лабораторий и передовых центров - расскажут школьникам о лучших российских исследованиях и разработках.

Фото: istockphoto
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Что? Ученые расскажут о том, как создавалась российская вакцина от коронавируса, как минералы помогают делать выводы о глубинных оболочках планеты, как увидеть вселенную и "подружиться" с нейтрино. Из чего сделаны современные аккумуляторы, как работает РНК и молекулярные машины, почему таблица Менделеева - одно из величайших достижений мировой науки?

Кто? Молодые кандидаты и доктора наук, заведующие кафедрами и лабораториями ведущих вузов и Российской академии наук. Среди них кристаллограф с мировым именем Артем Оганов, известные астрофизики Юрий Ковалев и Александр Лутовинов, химик Юлия Горбунова, пульмонолог Кирилл Зыков, биохимик Ольга Донцова, химик и ренгенограф Евгений Антипов и многие другие.

Как? Чтобы доступно и нескучно объяснить сложное и показать широту науки, скрытой за традиционными уроками уроками химии, физики и биологии, гости из научного мира прибегнут к нетривиальным форматам выступлений - Science Slam или TED Talks. Главное - интересно, доступно и остроумно донести свои идеи до аудитории.

Где? В школах Москвы, Московской области, Забайкальского края, Оренбургской и Волгоградской областей, Республик Саха (Якутия), Татарстан и других регионов России.

Акцию проводят Министерство науки и высшего образования и Российский союз ректоров (РСР) при поддержке проекта NAUKA 0+.

Тем временем

В рамках проекта SuperУченые в TikTok состоятся научно-популярные лекции от лучших профессоров РАН и ведущих вузов России. Выступления уже начались, к трансляции может подключиться каждый в аккаунте МГУ имени М.В. Ломоносова в TikTok tiktok.com/@lomonosovmsu.

Общество Образование 2021 - Год науки и технологий

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