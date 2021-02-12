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12.02.2021 19:48
Рубрика: Общество

ВОЗ признала возможность повторного заражения коронавирусом

Текст: Александр Проценко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие антител к вирусу, заявила на брифинге главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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Дословно она сказала следующее: "Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться".

По словам главного научного сотрудника ВОЗ, сейчас проводятся исследования о том, насколько хватает иммунитета от вируса у людей, который уже сами переболели. Однако при этом среди тех, кто был вакцинирован, подавляющее большинство переносит вирус в легкой форме. Есть также предварительные данные о том, что вакцинация снижает вирулентность - степень способности штамма микроорганизма или вируса вызывать заболевание или гибель организма, добавила Сваминатан.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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