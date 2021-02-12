"Всё, чтобы удивить": Яковлева рассказала о продолжении "Склифосовского"

Актриса Елена Яковлева рассказала о продолжении популярной медицинской драмы "Склифосовский" телеканала "Россия 1" и кинокомпании "Русское".

Сейчас завершается показ восьмого сезона, а съёмки девятого уже стартовали - они начались ещё в декабре. Авторы проекта "делают всё, чтобы удивить поклонников", передаёт KP.RU.

По словам Яковлевой, исполняющей роль хирурга Ирины Павловой, выход следующих серий зависит от зрительского интереса, поэтому раскрывать подробности сюжета она не стала.

"Это же самое главное для продолжения сериала, чтобы зрители ждали", - добавила Яковлева.

Сообщается, что в девятом сезоне сыграет актриса Мария Порошина. Также, по слухам, завершится сюжетная линия врача Евгения Неклюдова (Андрей Барило).

Премьера нового сезона "Склифосовского" ожидается в этом году.