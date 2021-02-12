Вышел трейлер комедии с Пеговой и Робаком "Только серьезные отношения"

На YouTube доступен трейлер нового проекта продюсеров "Гуляй, Вася!" - романтической комедии "Только серьезные отношения".

Синопсис следующий: первокурсница ВГИКа Соня Чижик (Алина Юхневич) мечтает снимать сказки и ищет любовь. Но череда неудачных свиданий и сомнительных ухажеров вносит хаос в жизнь девушки, и ей грозит отчисление из института.

Взволнованный зловещими новостями, в Москву из родного Гороховца приезжает отец Сони (Александр Робак)… и, не устояв перед соблазнами большого города, сам пускается во все тяжкие. Причем столь усердно, что теперь Соня должна отправиться на поиски Чижика-старшего, вместе с мамой - также прибывшей в столицу майором полиции Лидией (Ирина Пегова).

Режиссер, соавтор сценария и сопродюсер - Вячеслав Росс ("Тупой жирный заяц", "Мясо").

В кино - с 11 марта.

Ранее появился трейлер сиквела фильма "Гуляй, Вася!"