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12.02.2021 21:42
Рубрика: Власть

Захарова: Киев отказался от шанса к миру в Донбассе

Текст: Алла Владимирова
Украинские власти делают все, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений, и тем самым отказываются от шанса к миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня, 12 февраля, исполняется шесть лет со дня подписания "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений"... Согласно его положениям, уже к концу 2015 года в Донбассе должен был воцариться мир и начата работа по социально-экономическому восстановлению региона. К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать Минские договоренности", - заявила Захарова.

Захарова рекомендовала странам Запада "санкции в отношении самих себя"

Она также отметила, что итогом действий Киева является тот факт, что Донбасс, "который должен был бы вернуться в состав Украины, все больше от нее отдаляется". Способствуют этому в том числе принимаемые украинскими властями законы, которые мешают возвращению Донбасса в правовое поле Украины и прямо нарушают минский "Комплекс мер".

По ее словам, украинские власти все меньше скрывают нежелание выполнять "Комплекс" - даже на уровне руководства.

"Президент Зеленский не раз утверждал, что Минские соглашения нужны "не для урегулирования конфликта, а для сохранения санкций против России"... Глава украинской делегации в Контактной группе Кравчук и вовсе говорил, что "Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта", - напомнила Захарова.

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