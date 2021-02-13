Акинфеев опередил Месси в рейтинге самых преданных футболистов

Рейтинг самых преданных футболистов мира представил Sport Bible. В него попали сразу четыре представителя РПЛ.

Первую позицию занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Капитан армейцев выступает за клуб 17 лет и восемь месяцев.

Он опередил аргентинца Лионеля Месси. Лидер "Барселоны" играет за каталонцев 16 лет, восемь месяцев и три дня.

На третьей позиции Марк Ноубл из английского "Вест Хэма" - 16 лет и восемь месяцев.

В топ-30 рейтинга также вошли голкипер "Динамо" Антон Шунин, занявший 12-е место (13 лет, восемь месяцев), вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме стал 19-м (13 лет, один месяц), а полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев - 21-м (12 лет, восемь месяцев).