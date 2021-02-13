"Анна Каренина" и "Гордость и предубеждение" поспорили за звание главной книги о любви

Главной книгой о любви пользователи международного сервиса аудиокниг Storytel назвали "Анну Каренину" Льва Толстого. А вот читатели сервиса электронных книг MyBook отдали предпочтение роману Джейн Остин "Гордость и предубеждение". Борьба за первое место развернулась нешуточная. Ведь в претендентах на звание самых романтичных книг романы Александра Грина, Шарлотты Бронте, Михаила Булгакова, Маргарет Митчелл, Эрих Мария Ремарка и Бориса Пастернака.

В топ-10 классических историй о любви, по версии Storytel, вошли "Мастер и Маргарита" Булгакова, "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, "Триумфальная арка" Ремарка, "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл. Вторую пятерку возглавляют "Доктор Живаго" Пастернака и "Завтрак у Тиффани" Капоте. Сразу следом идут "Королек - птичка певчая" Решата Нури Гюнтекина, "Грозовой перевал" Эмили Бронте" и "Эмма" Джейн Остин.

Почитатели же электронных книг на второе место поставили захватывающую эпопею Митчелл "Унесенные ветром", на третье - романтичную повесть Александра Грина "Алые Паруса". В их списке главных книг о любви - роман современной английской писательницы Джоджо Мойес "До встречи с тобой", "Дневник памяти" Николаса Спаркса, "P.S. Я люблю тебя" Сесилии Ахерн, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира и "Поющие в терновнике" Колин Маккалоу.

Смогут ли когда-нибудь вечной классике составить конкуренцию современные любовные романы, покажет время. А пока самым прослушиваемым романом стал "Проект "Рози"" Грэма Симсиона. На втором месте по популярности - "Не все леди хотят замуж. Игра Шарлотты" Дианы Соул. Замыкает тройку "Замуж второй раз, или Еще посмотрим, кто из нас попал!" Франциски Вудворт.

Если посмотреть топ-5 самых популярных у российской аудитории авторов за все время существования сервиса аудиокинг, то окажется, что почти все места занимают отечественные авторы. Это Виктория Свободина, Мария Метлицкая, Екатерина Вильмонт, Грэм Симсион и Ульяна Соболева.

"Рост интереса к любовным романам объясняется довольно просто: любовные романы - это своего рода бульон для души, жанровая литература, существующая, как и детектив, внутри жестких структурных законов. На самом деле, именно поэтому хороший детектив или хороший любовный роман написать гораздо сложнее, ведь нужно соблюсти все условия. Но когда все условия выполнены, у читателя есть возможность полностью уйти с головой в историю, зная, что все закончится определенным образом, - и при этом получить некоторую, строго дозированную, долю волнений и переживаний", - объясняет популярность историй о любви главный редактор Storytel Анастасия Завозова.

Кстати

Международная статистика показывает, что любовные романы уверенно занимают четвертое место по популярности среди всех жанров литературы. Их опережают только триллеры, художественная литература и детские аудиокниги. Для сравнения в России любовный жанр оказался лишь на 11 месте. Очевидно, что россияне предпочитают совсем другие жанры.

В топ-5 стран, где больше всего популярны любовные истории, входят в основном северные страны - Швеция, Дания, Норвегия, Нидерланды и Финляндия. Россия же на восьмом месте по прослушиванию любовных романов.