"Би-2", "ЧайФ" и Денис Проценко стали победителями "Чартовой Дюжины"

Награды самой почетной российской премии в области рок-н-ролла вручены в Москве. Впервые в связи с коронавирусом это было сделано онлайн в эфире "Нашего Радио". Год назад, напомним, церемония проходила на Малой арене ВТБ-"Динамо" и собрала более 15 тысяч зрителей.

Как обычно, награды вручались в тринадцати номинациях. Единоличного лидера 2020 года выявлено не было. И с этим вряд ли кто станет спорить.

Больше всего наград досталось "Би-2" - две. Их песня "Депрессия" была признана лучшей, а в номинации "видеоклип года" первое место занял их "Бог проклятых" (альбом с этими песнями пока не дописан, группа обещала представить его релиз ориентировочно в марте).

Лучшей группой признали скоростную, не жалеющую эмоций и душевного надрыва команду Louna. А лучшей солисткой (опрос проводился на сайте премии и участвовать в нем могли все желающие) названа Диана Арбенина из "Ночных снайперов" - в 2020 году у группы вышел альбом "О2", то есть химическая формула кислорода.

Впрочем, в номинации "Лучший альбом" все-таки первенствовали не они, а Нуки из "Слота". Сольный диск "Волки смотрят в лес" экспрессивной певицы, попробовавшей свои силы и в "Голосе" на Первом канале, - альтернативный, экстремальный и скоростной. Впрочем, выбирать в этой номинации впервые оказалось не сложно - альбомов в 2020 году вышло до обидного мало.

Да, из-за разгула коронавируса, сокращения числа концертов и гастролей музыканты не часто утруждали себя долгой работой в студии, тем более что многие из них закрывались на карантин… Исключение - "Аквариум", впервые в карьере выпустивший за год сразу пять альбомов! Но будем надеяться, что в 2021 году все наверстают!

Первым на подходе новый альбом "Чижа и Компании". А в марте на виниле выйдет и диск "После зла" группы "Мумий Тролль".

При этом "Чартова дюжина" остается не только музыкальной, но и социальной премией. Ведь здесь отмечают и "Человека года".

И эта награда уже не имеет никакого отношения к року. На XIV премии "Чартова Дюжина" Человеком года признали Дениса Проценко, главного врача ГКБ в Коммунарке, вылечившего много людей от коронавируса. Спасибо!

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ XIV ПРЕМИИ "ЧАРТОВА ДЮЖИНА"

Альбом

Нуки - "Волки смотрят в лес"

Песня

"Би-2" - "Депрессия"

Видеоклип

"Би-2" - "Бог проклятых"

Взлом

"Кис-кис"

Совместная работа

"Гудтаймс" и. "Элизиум" - "Слишком стар"

Онлайн-концерт

"ЧайФ" (29 марта)

Солист

Владимир Котляров ("Порнофильмы")

Солистка

Диана Арбенина ("Ночные Снайперы")

Группа

Louna

Перенос года

Фестиваль "Нашествие" (23-25 июля 2021)

Side-проект

"Пневмослон"

Человек года

Денис Проценко, главный врач ГКБ в Коммунарке

Легенда

Майк Науменко ("Зоопарк")