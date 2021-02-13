"Би-2", "ЧайФ" и Денис Проценко стали победителями "Чартовой Дюжины"

Как обычно, награды вручались в тринадцати номинациях. Единоличного лидера 2020 года выявлено не было. И с этим вряд ли кто станет спорить.
Больше всего наград досталось "Би-2" - две. Их песня "Депрессия" была признана лучшей, а в номинации "видеоклип года" первое место занял их "Бог проклятых" (альбом с этими песнями пока не дописан, группа обещала представить его релиз ориентировочно в марте).
Лучшей группой признали скоростную, не жалеющую эмоций и душевного надрыва команду Louna. А лучшей солисткой (опрос проводился на сайте премии и участвовать в нем могли все желающие) названа Диана Арбенина из "Ночных снайперов" - в 2020 году у группы вышел альбом "О2", то есть химическая формула кислорода.
Впрочем, в номинации "Лучший альбом" все-таки первенствовали не они, а Нуки из "Слота". Сольный диск "Волки смотрят в лес" экспрессивной певицы, попробовавшей свои силы и в "Голосе" на Первом канале, - альтернативный, экстремальный и скоростной. Впрочем, выбирать в этой номинации впервые оказалось не сложно - альбомов в 2020 году вышло до обидного мало.
Да, из-за разгула коронавируса, сокращения числа концертов и гастролей музыканты не часто утруждали себя долгой работой в студии, тем более что многие из них закрывались на карантин… Исключение - "Аквариум", впервые в карьере выпустивший за год сразу пять альбомов! Но будем надеяться, что в 2021 году все наверстают!
Первым на подходе новый альбом "Чижа и Компании". А в марте на виниле выйдет и диск "После зла" группы "Мумий Тролль".
При этом "Чартова дюжина" остается не только музыкальной, но и социальной премией. Ведь здесь отмечают и "Человека года".
И эта награда уже не имеет никакого отношения к року. На XIV премии "Чартова Дюжина" Человеком года признали Дениса Проценко, главного врача ГКБ в Коммунарке, вылечившего много людей от коронавируса. Спасибо!
Альбом
Нуки - "Волки смотрят в лес"
Песня
"Би-2" - "Депрессия"
Видеоклип
"Би-2" - "Бог проклятых"
Взлом
"Кис-кис"
Совместная работа
"Гудтаймс" и. "Элизиум" - "Слишком стар"
Онлайн-концерт
"ЧайФ" (29 марта)
Солист
Владимир Котляров ("Порнофильмы")
Солистка
Диана Арбенина ("Ночные Снайперы")
Группа
Louna
Перенос года
Фестиваль "Нашествие" (23-25 июля 2021)
Side-проект
"Пневмослон"
Человек года
Денис Проценко, главный врач ГКБ в Коммунарке
Легенда
Майк Науменко ("Зоопарк")