Более 30 человек пострадали при землетрясении в Японии

На северо-востоке Японии при землетрясении пострадали около 30 человек, передает агентство Киодо.

Все они являются жителями префектур Фукусима и Мияги, где была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 7,3. Травмированным оказана необходимая медицинская помощь.

На японских АЭС нештатных ситуаций не выявлено. В некоторых районах островного государства приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Есть перебои с подачей электричества и питьевой воды.

Власти страны продолжают собирать информацию о случившемся. Для этого в администрации премьера сформирована команда, которая в срочном порядке отбыла в префектуру Фукусима.