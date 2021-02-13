Более 50 палестинцев пострадали в ходе столкновений на Западном берегу

Один палестинец погиб, еще более 50 пострадали в результате столкновений с израильтянами на Западном берегу.

"В Иудее и Самарии вспыхнули беспорядки с применением насилия, в ходе которых палестинцы жгли автомобильные покрышки и бросали камни в наших военнослужащих. В ответ мы применили спецсредства", - цитирует РИА Новости официальный комментарий министерства обороны еврейского государства.

Представитель палестинского Красного Полумесяца Мамун Абаси рассказал, что израильская армия активно использовала резиновые пули и слезоточивый газ. Пятидесятидвухлетний палестинец погиб под колесами автомобиля. Такие беспорядки происходят возле израильских поселений на Западном берегу каждую пятницу.