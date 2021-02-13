Чернышенко: Более 1,5 млн россиян выйдут на старт массовой гонки "Лыжня России"

В российских регионах стартует XXXIX Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", которая пройдет по всей стране.

"Без малого 40 лет "Лыжня России" объединяет любителей одного из самых популярных видов спорта. В этом году заявлены более 1,5 млн участников. На старт выходят поклонники лыжных гонок, начинающие и профессиональные спортсмены, а также ветераны спорта. Главное, что этот масштабный зимний праздник привлекает россиян к занятиям массовым спортом и здоровому образу жизни. Удачных стартов и отличного настроения!", - поприветствовал участников спортивного праздника всей страны вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и Федерация лыжных гонок России, при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. К примеру, если в 2002 году на старт вышли 50 тыс. лыжников из 30 субъектов РФ, то в 2020 году от Камчатки до Калининграда к гонке уже присоединилось более чем 1,5 млн любителей лыжного спорта из 73 регионов. Спортивный праздник рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта. Для каждой возрастной категории подбираются соответствующие дистанции.

В 2021 году Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" организована в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни".