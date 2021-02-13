Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.02.2021,  
13:33
Текст:  Михаил Русин

"Чумной доктор": бронемашина "Ласок 4-П" удивила The Drive

В США заинтересовались новым российским бронеавтомобилем "Ласок 4-П", который можно транспортировать вертолетом.
Фото: ПКЦ "Инновационное Шасси" Фото: ПКЦ "Инновационное Шасси"
Фото: ПКЦ "Инновационное Шасси"

Необычную компактную машину The Drive называет бронированным багги и отмечает, что она "выглядит как мобильный чумной доктор".

"Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так", - комментирует издание специфический внешний вид техники.

При этом отмечается возможность перемещать ее с помощью широко распространенного вертолета Ми-8. Необходимая для этого компактность частично объясняет необычный внешний вид машины. Но есть и другие причины.

"Транспортное средство имеет очень мало общего с легкими гусеничными машинами, бронированными вездеходами или квадроциклами. Похоже, что в основе конструкции лежало решение использовать V-образный корпус для защиты от взрывных устройств или мин. Вероятно, это привело к необычной угловатой конструкции кузова", - пишет издание.

Автор публикации также предполагает, что некоторые части автомобиля могут быть покрыты какой-то синтетической тканью. Кроме того у транспортного средства, судя по всему, сзади имеется отсек для перевозки груза.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
На базе "Бумеранга" может быть создан колесный танк

Также сообщается, что за счет рациональных углов наклона броневых поверхностей общая толщина элементов стальной брони корпуса не превышает 4,5 мм, а толщина лобовой брони местами составляет 6-8 мм. При этом используется пуленепробиваемое стекло, и в целом автомобиль должен соответствовать уровню баллистической защиты 4-го или 5-го класса.

The Drive считаете, что такая техника повысит возможности российских десантников.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
бронеавтомобили
Фото: Hmaag/Wikimedia.org
Компанию Colt продали чехам 12.02.2021
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П" 10.02.2021
Разработчик раскрыл секреты зенитного "Тайфуна" 27.01.2021