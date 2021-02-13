Для влюбленных в Москву: романтические фильмы о российской столице

Основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева выступает гидом по романтическим картинам, в которых московские улицы, дома, парки, рестораны, мосты и памятники играют не менее важные роли, чем актеры.

"Любовь в большом городе 2" (2010), "Любовь в большом городе 3" (2013)

В романтичной франшизе Патриарший мост соединяет не только храм Христа Спасителя и Пречистенскую набережную, но и сердца героев. По признанию исполнителей главных ролей, сцена на мосту в финале третьей части стала для них самой любимой. На глаза наворачивались слезы, потому что это были финальные съемки, и актерам не хотелось прощаться друг с другом. Пожалуй, это самый романтичный мост в столице: ночью его освещает более 700 прожекторов со светодиодами, которые каждые 15 секунд меняют цвета с белого на зеленый, фиолетовый, синий и красный.

"Тариф ""Новогодний"" (2008)

Одна из первых больших ролей Максима Матвеева пришлась на новогоднюю романтическую комедию о том, что влюбиться в Москве можно и с помощью мобильного телефона. Его герой встречает бой курантов в компании друзей на Красной площади, шутки ради звонит на неизвестный номер и знакомится с прекрасной незнакомкой. Молодые люди договариваются о свидании в московском парке, сквере Девичьего поля, имеющего весьма необычную форму треугольника. По одной из версий историков, сквер получил такое название, поскольку раньше там было чистое поле, на котором девушки пасли коров, а в свободное время водили хороводы. Герои выбрали конкретное место для первого рандеву - у памятника основоположнику отечественной педиатрии Нилу Филатову. Обычно у этого монумента назначают свидания студенты Первого медицинского института имени Сеченова. Влюбленным из фильма встретиться не удалось: оказалось, что они живут в разных временных реальностях.

"Мой парень - ангел" (2011)

Еще одна картина с элементами фантастики - о чудесах, которые могут случиться только в новогодние праздники. Девушка с очень "московским" именем Александра влюбляется в своего ангела-хранителя, который, выполняя свои профессиональные обязанности, спасает ее от несчастного случая. Ангел, спустившийся на столичный тротуар, с интересом изучает Москву. Его зачаровывает ГУМ, куда влюбленные после свидания на Красной площади обычно заходят поесть мороженого, он восхищен знаменитым Мостом влюбленных с металлическими деревьями, на которые молодожены вешают замочки после бракосочетания. Каждое из деревьев украшено разноцветными гирляндами, а при входе на мост возвышается высокая арка в форме сердца, полностью покрытая цветами.

"День святого Валентина" (2000)

Почти все события комедии режиссера кооперативного кино Анатолия Эйрамджана проходят в обычной московской квартире. Но для нас интересны сцены, которые предшествовали квартирным приключениям. Герои фильма ужинают в московском ресторане "Три пескаря", очень модном в 1990-х. В этом заведении живую рыбу ловят сачком из аквариума прямо в зале и жарят на глазах у клиента. Гостями ресторана могли стать только бизнесмены и знаменитости, многие из которых сами выуживали рыбу из воды - как, например, Клаудиа Шиффер и Анатолий Собчак. Сейчас в Москве больше нет мест с такой интерактивной гастрономией. Кстати, ужин в "Трех пескарях" был одним из призов на знаковом телешоу тех лет "Любовь с первого взгляда", а в фильме "День святого Валентина" ресторан представлен во всей красе как уникальное заведение столицы, с помощью которого мужчина хотел произвести впечатление на даму сердца.

"Москва слезам не верит" (1979)

Вереница скамеек на живописном Гоголевском бульваре и высотка на Кудринской площади - две самые узнаваемые локации оскароносной картины и красивые места для романтичных прогулок влюбленных. В квартире престижного дома Катя Тихомирова знакомится со своей первой московской любовью, а на Гоголевском проводит с этим мужчиной два серьезных разговора с интервалом в 20 лет. Оба адреса были неслучайно выбраны режиссером Владимиром Меньшовым: элитная "сталинка" была пределом мечтаний советского человека и символом успешной карьеры в номенклатуре, а Гоголевский бульвар был популярным местом свиданий у молодежи, в том числе и у авторов картины. Впрочем, не утратил он своего значения и сейчас.